Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscars, in een brief gewaarschuwd voor de gevolgen van het wijzigen van de regels rond de toelating van films voor de Oscars.

Door de nieuwe, voorgenomen regels worden Netflix en andere streamingdiensten mogelijk onterecht uitgesloten van deelname aan de Oscars.

In de brief, waar Deadline over schrijft, wordt een wet uit 1890 over mededingingsrecht aangehaald. "Deze wet wordt mogelijk overtreden als de Academy een nieuwe regel goedkeurt om bepaalde soorten films, zoals films die worden verspreid via online streamingdiensten, uit te sluiten van de Oscars", schrijft Makan Delrahim van het ministerie van Justitie.

Netflix gaf bij de laatste editie van de Oscars tientallen miljoen euro's uit om campagne te voeren voor films als Roma en The Ballad of Buster Scruggs. Het feit dat Roma slechts enkele weken te zien was in de bioscoop voor de film ook op de streamingdienst verscheen, zette kwaad bloed bij veel leden van de Academy, onder wie Steven Spielberg.

De regisseur noemde Roma een 'tv-film' en stelde voor de regels voor toelating van films bij de Oscars te veranderen.

Eind deze maand vergadert de Academy over de kwestie.