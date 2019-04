De opnames van het veertiende seizoen Flikken Maastricht starten in augustus, en als het aan Victor Reinier ligt, gaat de serie nog wel even door. Mocht het echter toch het laatste seizoen zijn, dan wil de acteur dat wel weten, zodat hij voor een "bijzonder einde" kan zorgen.

"Het lijkt me vreselijk een 'normaal' seizoen te maken, met een cliffhanger, en dat we later horen dat dit het einde was. Dat wil ik echt niet", aldus Reinier in gesprek met AD.

Voorlopig is de acteur echter nog druk met de voorstelling Een goed mens. Hij merkt dat ook fans van Flikken langskomen in het theater. "Dat we kennelijk in staat zijn mensen bij de televisie weg te trekken en kennis te laten maken met een andere vorm van verhaalvertelling, vind ik een verrijking voor mijn vak."

Na de voorstelling gaat de 55-jarige Reinier naar de foyer, waar hij veel jonge jongens en meisjes ziet. "Van wie sommigen voor het eerst naar toneel komen. Dat doen ze omdat ze mij kennen van Flikken Maastricht. Vaak komen ze met fangroepen van Flikken, die op sociale media bestaan. Reizen ze soms wel twee uur voor, om met elkaar naar het theater te kunnen."