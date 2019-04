De zestiende en laatste aflevering van het negende seizoen van Walking Dead wordt dinsdagavond in Nederland uitgezonden. NU.nl vroeg aan acteur Seth Gilliam (Father Gabriel) en uitvoerend producent Denise Huth wat we kunnen verwachten van het tiende seizoen en wat zij zelf zouden doen als zij in een zombie-apocalyps zouden ontwaken.

Rick Grimes (gespeeld door Andrew Lincoln) verliet in het negende seizoen de serie. Is de show naar jullie mening hierdoor erg veranderd?

"Ja, maar ook op een goede manier", vertelt uitvoerend producent Huth. "Het personage Rick was toch altijd het middelpunt van de show en daarom was het best eng toen hij aankondigde te vertrekken. Maar na negen jaar was zo'n grote verandering zeker welkom in de serie. De rest van de cast heeft hierdoor meer ruimte gekregen. Waar eerst één of twee stemmen het verhaal vertelden, zijn dat er misschien nu wel zes of zeven."

In de eerste seizoenen ging het vooral om het ombrengen van de Walkers. Inmiddels is dat een bijzaak geworden in de serie. Denk je dat fans dit jammer vinden?

Huth: "In het begin vormden de Walkers een grote dreiging, die de mensen niet goed begrepen. Maar de overlevenden weten inmiddels hoe ze Walkers moeten vermoorden. In het negende seizoen werden de Whisperers geïntroduceerd ('gewone' mensen die zich aankleden met 'zombiehuid', red.), zodat de kijker de Walkers ziet op een manier die we nog niet kennen. En deze groep is misschien nog wel een grotere dreiging dan de zombies zelf."

Het personage Rick zal wel een hoofdrol spelen in spin-offs (televisiefilms) die er in de maak zijn. Eerder verscheen al de serie Fear the Walking Dead. Wordt het Walking Dead-universum niet te veel uitgemolken?



"Er zijn zo veel verhalen om te vertellen", vertelt Gilliam, die Father Gabriel speelt. "Vergelijk het met een serie die zich afspeelt in downtown New York. Dan zijn er nog talloze verhalen die je kunt brengen die zich afspelen in een ander deel van de stad. Dat geldt voor The Walking Dead net zo. Zolang de personages zich ontwikkelen en er ook weer nieuwe bijkomen, kunnen de shows en de spin-offs verfrissend blijven."

Na het succes van The Walking Dead volgden er nog veel meer series waarin zombies of andere bovennatuurlijke figuren de hoofdrol spelen. Voelen jullie deze concurrenten in jullie nek hijgen?

"Nee, ik vind het juist tof dat er nu veel van dit soort shows zijn", zegt Huth. "Het is een geweldig genre, het bewijst juist dat mensen deze verhalen willen zien. Grappig is dat toen we The Walking Dead pitchten aan de netwerken, er helemaal geen interesse in was. Ze vonden het een verschrikkelijk idee. Maar gelukkig zagen ze in dat het vooral om de personages gaat en dat we de serie niet puur op televisie wilden om mensen bang te maken."

Seth, jouw personage Father Gabriel werd in het vijfde seizoen geïntroduceerd. Hij is van een wat bangige man uitgegroeid tot een van de mensen die zich opwerpt als leider in de groep overlevenden. Zie je nog ruimte voor hem om verder te groeien?

"Het is een gecompliceerd personage met meerdere lagen. Ik vind het leuk om te ontdekken welke kant hij nu op zal gaan. Ik heb het gevoel dat hij zich de komende tijd meer gaat bezighouden met acceptatie en liefde. Op dit moment is hij heel open, iemand die zijn plek in de groep heeft gevonden en weet wat er van hem wordt verwacht. Maar ik zie hem in de toekomst nog wel graag veel Walkers (de zombies, red.) vermoorden."

Stel, je wordt wakker en er heeft een zombie-apocalyps plaatsvonden. Wat zou je strategie zijn om te overleven?

"Ik zou me gelijk verstoppen", zegt Gilliam. "En ik zou gelijk zoeken naar mensen die ik kan vertrouwen met wie ik een groep kan vormen. Ik weet niet of ik de groep zou kunnen leiden, ik heb geen idee hoe ik me onder zulke extreme omstandigheden zou gedragen."

"Ik zou de stad verlaten en me alleen omgeven met mensen die ik echt, écht kan vertrouwen", is het antwoord van Huth. "Maar ik zou zeker weten snel het loodje leggen. Wat dat betreft leiden we een verwend leventje, we zijn totaal niet voorbereid op zulke scenario's, haha. Het is een stuk lastiger om te overleven dan veel mensen misschien zouden denken."

The Walking Dead is dinsdagavond om 22.00 uur te zien op FOX.