Steffen Haars en Flip van der Kuil, onder meer bekend van New Kids, maken voor Videoland de nieuwe serie Random Shit. Henry van Loon speelt de hoofdrol in de komedieserie die acht afleveringen telt.

De acteur wordt in de serie uitgenodigd om een hitserie voor Videoland te bedenken met zichzelf in de hoofdrol, terwijl Videoland-directeur Gerard (Ruben van der Meer) zichzelf van kant dreigt te maken. Van Loon speelt in totaal 21 verschillende rollen.

"Ik heb in drie maanden meer personages gespeeld dan in de afgelopen vijf jaar", reageert de acteur in een persbericht. "Het was heel bijzonder om met zo veel verschillende komediemakers te werken, allen met de meest idiote, bizarre, grappige ideeën."

De serie is vanaf 18 april te zien bij Videoland.