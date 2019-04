De Britse actrice Tania Mallet is zondag op 77-jarige leeftijd overleden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.

Mallet was vooral bekend van haar rol als Bondgirl Tilly Masterson in de James Bond-film Goldfinger uit 1964. De geheim agent werd in die film wederom gespeeld door Sean Connery, net als in de eerste twee films.

Bikinimodel

Het overlijden van Mallet, die naast haar beperkte acteercarrière vooral werkte als bikinimodel, werd bevestigd door het officiële Twitter-kanaal van James Bond, dat beheerd wordt door de producenten van de filmreeks.

"We moeten helaas mededelen dat Tania Mallet, die Tilly Masterson speelde in Goldfinger, is overleden. Onze gedachten zijn bij haar familie en vrienden in deze verdrietige periode."

Ondanks de populariteit van Goldfinger, die wordt beschouwd als een van de beste Bondfilms ooit, zag Mallet af van een filmcarrière. Later zou ze toegeven dat ze zich niet prettig voelde door het gebrek aan vrijheid tijdens het opnemen van een film en dat ze belabberd betaald werd.

Tania Mallet in 1964 als Bondgirl Tilly Masterson in Goldfinger. (Foto: Getty Images)