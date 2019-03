De Nederlandse speelfilm De Marathon krijgt een Duitse remake. De film, over vier automonteurs die de Rotterdamse marathon gaan lopen om hun garage van de ondergang te redden, was in 2012 in de Nederlandse bioscopen te zien.

Afgelopen week zijn de opnames van de film gestart in Berlijn. In Duitsland zal de film, waarin de cast de marathon van Berlijn gaat rennen, de naam Die Werkstatthelden krijgen.

Diederick Koopal, de regisseur van het origineel, is blij met de Duitse versie. "De Marathon is een film met een lach en een traan, die in Nederland mensen echt heeft weten te raken. We zijn vereerd dat er een remake komt en erg benieuwd naar het Duitse resultaat."

Volgens Koopal heeft hoofdrolspeler en scenarioschrijver Martin van Waardenberg alvast een goedbedoeld advies voor onze Oosterburen: "Es ist een pleuris ende."

Het is de eerste keer dat De Marathon een remake krijgt. Het origineel werd eerder al wel wereldwijd geëxploiteerd naar landen als Rusland, Japan, Slovenië, Griekenland en Turkije.

In 2017 was er een musicalversie van de film in de Nederlandse schouwburgen te zien.