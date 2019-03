Tonke Dragt, wier beroemde jeugdboek De brief voor de koning door Netflix verfilmd wordt, wist niet af van het bestaan van de streamingdienst, vertelt ze in een interview met Trouw.

"Ik wist niet wat dat was. En nu moet ik nog een poosje blijven leven totdat ik De brief voor de koning op Netflix heb gezien. In ieder geval de eerste aflevering, in 2020", aldus de 88-jarige auteur.

Volgens Dragt heeft ze makers van de Netflix-serie wel wat dingen verboden. Zo wilde ze pertinent dat er geen martelingen in voor zullen komen. Van het plan om schildknaap Piak uit de serie te schrijven, was de schrijfster ook niet gediend.

"Ik zei: Piak blijft. En ze wilden de afkomst van Tiuri interessanter maken. Daar was ik tegen, hij is een gewone jongen. Kinderen moeten denken: het kan mij ook overkomen. Zal ik me aan de belofte houden?"

De producent van de serie, Paul Trijbits, heeft Dragt al enkele opnames laten zien. Ook kreeg ze een videoboodschap van de acteurs. Hoewel ze er trots op is dat het eerste Nederlandse boek dat Netflix internationaal verfilmt een jeugdboek is, vindt de schrijfster het ook spannend. "Omdat je een deel uit handen geeft."

Boek gaat over schildknaap Tiuri

De brief voor de koning gaat over schildknaap Tiuri, die een brief aan de koning in zijn buurland moet bezorgen. Onderweg maakt hij verschillende avonturen mee.

Het boek uit 1962 werd in 25 verschillende talen uitgebracht en won de Griffel der Griffels voor het beste kinderboek ooit. In 2008 werd het verfilmd door regisseur Pieter Verhoeff.

De nieuwe serie, die wordt opgenomen in Praag en Nieuw-Zeeland, zal in 28 landen te zien zijn. De hoofdrollen worden gespeeld door onder anderen Yorick van Wageningen, Gijs Blom, Amir Wilson en Nathanael Saleh.