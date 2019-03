Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reality: Ik vertrek

20.30-21.20 uur op NPO1

Voor meubelmaker Dennis gaat er met de emigratie naar het Oostenrijkse wintersportgat Mallnitz een langgekoesterde wens in vervulling. Het stel vertrekt samen met hun kinderen Senna (5) en Izabella (2) naar Karinthië om een jarenzeventigpension het heden in te klussen. Klein probleem: het wintersportseizoen begint al over drie weken...

Komedieserie: Kees & Co

20.00-20.30 uur op RTL 4

Na acht seizoenen viel in 2006 het doek voor de komedieserie Kees & Co. Dertien jaar na dato keert Simone Kleinsma als enige van de originele cast terug als de mater familias van de Heisteetjes. Als Kees na een bezoek aan de inmiddels naar Spanje geëmigreerde Anne terugkeert, ontdekt ze tot haar schrik dat haar huis is ingenomen door Rudie en zijn vriendin. En dat is niet de enige verrassing.

Amusementprogramma: De TV kantine

22.00-22.30 uur op RTL 4

De Peppi en Kokki van de persiflagetelevisie duiken voor het tiende jaar op rij de verkleedkist in om bekend Nederland op het hakblok te leggen. Daarbij krijgen Carlo en Irene, die zelf zullen transformeren in onder anderen de Van Rossempjes en het transgenderduo Louisa & Rosanna, in dit jubileumseizoen hulp van Ilse Warringa, Chantal Janzen, Paul de Leeuw en Elise Schaap.

Film: Shawshank Redemption

20.00-23.00 uur op RTL 7

Andy (Tim Robbins) belandt onschuldig in de gevangenis. Daar vindt hij zijn steun en toeverlaat in de gedetineerde Red (Morgan Freeman). Gedurende hun twintigjarige detentie sluiten de twee een hechte vriendschap, wat hen in staat stelt te overleven in de barre omstandigheden.

Film: Despicable Me 3

20.30-22.10 uur op SBS6

Gru is in dit derde deel meer dan ooit de antiheld van het verhaal. Zijn tweelingbroer duikt op en dat betekent dubbel zoveel grappen als ze hun criminele talenten bundelen om een schurk te beroven.

