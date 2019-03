De in België geboren regisseuse Agnès Varda is op negentigjarige leeftijd overleden. Ze stond bekend als voorloper van de nouvelle vague, een vernieuwende filmstijl die eind jaren vijftig ontstond.

De familie van Varda heeft bekendgemaakt dat de regisseuse in de nacht van donderdag op vrijdag is overleden in haar huis in Parijs, schrijft Variety.

Varda, die een Franse moeder en een Griekse vader had, leed aan borstkanker. De uitvaart zal naar verwachting op dinsdag plaatsvinden.

De regisseuse debuteerde in 1955 met de film La Pointe Courte. Ze maakte in haar leven meer dan dertig speelfilms en documentaires.

In 2017 kreeg ze als eerste vrouwelijke regisseur een ere-Oscar. In 2018 werd ze nog genomineerd in de categorie beste documentaire met Visages, Villages.