Tom Hanks is in gesprek over de vertolking van Colonel Tom Parker, de Nederlander die meer dan twintig jaar de manager van Elvis Presley was, in een nieuwe film. Het nog titelloze project wordt volgens Variety geregisseerd door Baz Luhrmann.

Hanks zou momenteel met Warner Bros. onderhandelen over de rol van manager in een film over het leven van Presley. Volgens de bron wil regisseur Luhrmann, bekend van onder meer Moulin Rouge en The Great Gatsby, voor de rol van Presley een nieuw talent vinden.

Volgens de bron zijn er nog geen beslissingen genomen over het budget voor de film. Luhrmann hoopt later dit jaar met de productie te kunnen starten.

Presley werd in 1955 ontdekt door manager Colonel Tom Parker, een naar Amerika geëmigreerde Nederlander die werd geboren als Dries van Kuijk. Parker was werkzaam als manager van 'The King of Rock and Roll' tot diens dood in 1977.