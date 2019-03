Denzel Washington en Frances McDormand zouden in gesprek zijn over rollen in een nieuwe filmversie van het toneelstuk Macbeth.

De regie van de film is in handen van Joel Coen, schrijft Deadline. Scott Rudin moet de film gaan produceren.

Het zou niet de eerste keer zijn dat het toneelstuk van William Shakespeare wordt verfilmd. De eerste die een film maakte van het stuk was Orson Welles, in 1948. In de laatste versie, die van 2015 dateert, worden de hoofdrollen gespeeld door Michael Fassbender en Marion Cotillard.

Washington, McDormand en Coen zijn alle drie Oscar-winnaars. Washington kreeg beeldjes voor zijn spel in Training Day en Glory, terwijl McDormand Oscars ontving voor haar rollen in Fargo en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Coen kreeg Oscars voor Fargo en No Country For Old Men.