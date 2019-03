Regisseur Tim Burton heeft een herinterpretatie gemaakt van de animatiefilm Dumbo, die in 1940 uitkwam. Sinds woensdag draait de vernieuwde versie van het olifantendrama in de bioscoop, waarin rollen zijn weggelegd voor onder anderen Colin Farrell en Eva Green. Maar wat vinden de recensenten van deze remake?

De Volkskrant - drie sterren



"Opvallend is de keuze voor Transformers-scenarist Ehren Kruger, die zich hier een wankel verteller toont: het is nooit helemaal zeker over wie de film nou gaat. De olifant? De kinderen? Lang niet alle personages komen ook tot leven: Colin Farrell blijft een houten klaas als eenarmige artiest en vader van Dumbo's verzorgertjes. Danny DeVito is wel aangenaam als opportunistische circusdirecteur. Op Dumbo zelf valt weinig aan te merken."



NRC - twee sterren

"Visueel is Dumbo bij vlagen subliem, met name Vanderveres steampunk-versie van Disneyland. Dat weten we van regisseur Tim Burton; jammer toch dat hij zich opnieuw tevreden stelt met een stomvervelend lopendebandscenario vol melige grappen en personages van bordkarton. Zo kan zelfs Michael Keaton weinig maken van een schurk die soms een cynische geldwolf is en soms een wrede fanaticus die zijn kapitaal - Dumbo, diens moeder, koordanseres Colette - op het spel zet."

AD - vier sterren

"De aanpak van Burton pakt goed uit. Dumbo werkt op veel niveaus; actie, spektakel, emotie, visuele krachtpatserij, kortom een voltreffer."

Het Parool - geeft geen sterren

"De vormgevers en animatoren zijn er uitstekend in geslaagd om Disneys geliefde fabeldier in een mensenwereld te integreren, zonder het aandoenlijke en wonderlijke karakter te verliezen. Met deze dreumes is het gemakkelijk meeleven, waardoor het tragische lot van circusdieren invoelbaar wordt en Dumbo's vlucht ontroert en vervoert."