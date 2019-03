Angelina Jolie is volgens The Hollywood Reporter in gesprek voor een rol in The Eternals, een nieuwe superheldenfilm afkomstig van Marvel Studios. Het verhaal van de film is gebaseerd op het gelijknamige stripboek dat werd gemaakt door Jack Kirby, die ook auteur is van Black Panther en Avengers.

Het verhaal draait om een groep "vrijwel onschendbare" superhelden, Eternals genaamd, die strijdt tegen vijandelijke tegenhangers, die schuilgaan onder de naam Deviants. Het is nog niet duidelijk welke rol Jolie mogelijk gaat spelen in de film.

Wel is duidelijk dat Chloe Zhao de regie op zich neemt. Zij maakte eerder het goed ontvangen The Rider uit 2017.

Jolie speelde niet eerder mee in een superheldenfilm, maar had wel een hoofdrol in de stripboekverfilming Wanted uit 2007. De actrice is komende herfst te zien in de Disney-film Maleficent: Mistress of Evil, waarin ze het titelpersonage vertolkt.