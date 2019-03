Er is een nieuwe serie van Sex and the City-schrijfster Candace Bushnell op komst. De serie zal gebaseerd worden op haar nieuwe boek Is There Still Sex in the City?, meldt Deadline.

Paramount Television en Anonymous Content wisten gezamenlijk de rechten van het boek te bemachtigen om er een televisieserie van te maken.

Bushnell zal het script voor de pilotaflevering schrijven en als uitvoerend producent bij het project betrokken zijn.

Is There Still Sex in the City ? gaat over seks, daten en vriendschap onder New Yorkse vrouwen van vijftig jaar en ouder. Ook het huwelijk, ouderschap, scheiding en de druk om er jong uit te blijven zien, zullen belangrijke thema's in het boek en de serie zijn.

Sex and the City succesvolste serie

Bushnell schreef de bestellers Sex and The City, Lipstick Jungle en The Carrie Diaries, die allemaal de basis vormden voor gelijknamige televisieseries. Sex and the City was het succesvolst, met zes seizoenen en twee bioscoopfilms.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe serie te zien zal zijn en wie de hoofdrollen gaan spelen.