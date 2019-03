After Life, de serie die Ricky Gervais maakte voor Netflix en waarin hij de hoofdrol speelt, krijgt een tweede seizoen. Dat laat de komiek weten op Twitter.

"Nogmaals dank voor alle liefde voor After Life. Ik heb nog nooit zulke reacties gehad. De recensies zijn fantastisch, maar de ontvangst van de kijkers is ongelooflijk en dat betekent zo veel meer voor me", schrijft Gervais.

"Jullie zijn de beste fans in de wereld. O, en ik ben begonnen met het schrijven van seizoen twee", aldus de Engelsman.

In After Life speelt Gervais Tony, die een perfect leven heeft totdat zijn vrouw Lisa plotseling overlijdt. De dood verandert zijn leven en zorgt ervoor dat Tony vanaf dat moment alles zegt en doet wat hij zelf wil. Dat voelt voor hem als een superkracht, maar het blijkt lastig te zijn als iedereen de aardige man die ze ooit kenden probeert 'te redden'.

Het is niet de eerste keer dat Gervais in een zelfgeproduceerde serie speelt. Eerder speelde hij in het komische drama Derek, dat in 2015 uitkwam.