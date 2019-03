De makers van The Matrix hebben overwogen om Sandra Bullock als hoofdpersoon te casten. Voordat Keanu Reeves werd gekozen voor de rol van Neo, opperden ze om het script te herschrijven zodat een vrouw de hoofdrol kon spelen. Dat meldt The Wrap woensdag.

Producent Lorenzo di Bonaventura zou bij studio Warner Bros hebben moeten vechten om de sf-film gemaakt te krijgen. Een grote naam voor de hoofdrol zou een eis zijn geweest. Onder meer Brad Pitt, Leonardo DiCaprio en Will Smith zouden in aanmerking zijn gekomen.

"We begonnen wanhopig te worden", vertelt Di Bonaventura. "We zochten contact met Sandra Bullock en zeiden: 'we veranderen Neo in een vrouw'." De producent legt verder uit: "We stuurden haar het script om te kijken of ze interesse had. Als dat het geval was, zouden we proberen om de verandering door te voeren."

Een agent van Bullock reageert tegenover The Wrap dat de actrice zich de specifieke gang van zaken niet kan herinneren, maar dat ze vindt dat de juiste persoon de hoofdrol heeft gekregen. Eerder maakte de actrice bekend dat ze was gevraagd voor de rol van Trinity en spijt had dat ze die kans aan zich voorbij had laten gaan. Uiteindelijk werd Carrie-Anne Moss gecast als de tegenspeelster van Reeves.

The Matrix, over rebellen die vechten tegen een allesbeheersend, zelfdenkend computersysteem, werd in 1999 een wereldwijd kassucces. De film won vier Oscars, waaronder één voor de baanbrekende visuele effecten. In 2003 verschenen de vervolgen The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions.