Chantal Janzen speelt een rolletje in Goede Tijden, Slechte Tijden. De actrice is volgende week te zien in de soap.

RTL meldt aan NU.nl dat het gaat om een kleine gastrol die Janzen speelt in het kader van haar nieuwe programma Chantal komt werken, waarin zij enkele dagen meeloopt bij een bepaald bedrijf.

Het gaat om een eenmalig optreden van de actrice en presentatrice in de zesduizendste aflevering van de dagelijkse soap.

Op streamingdienst Videoland, waarop abonnees de afleveringen kunnen vooruitkijken, is de actrice al te zien in een preview voor de aflevering van volgende week donderdag.

De veertigjarige Janzen is vanaf zaterdag ook te zien in een nieuw seizoen van Kees & Co, naast onder anderen Simone Kleinsma.