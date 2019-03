Actrice Sophie Turner, die in Game of Thrones het personage Sansa Stark speelt, kon op beeld doen overkomen dat ze verliefd was op haar tegenspeler Jack Gleeson (Joffrey in de serie) door in te beelden dat hij Justin Bieber was.

De 23-jarige actrice vertelt in gesprek met Rolling Stone dat ze groot fan was van de Canadese zanger en haar slaapkamer thuis vol had hangen met posters van Bieber.

"Dat is ook wat de makers tegen me zeiden: 'Kijk maar naar Joffrey alsof hij Justin Bieber is en stel je voor hoe het samen met hem zou zijn'", vertelt Turner, die aan de start van de opnames van de televisieserie dertien jaar oud was.

"Sansa ziet de wereld door een roze bril aan het begin van Game of Thrones. Ze ziet helemaal niet hoe de familie van Joffrey is, of hoe hij is. Het is alsof je het hebt over een Justin Bieber-fan, zij zien niet in dat hij ook een donkere kant heeft."

Turner is binnenkort te zien in het laatste seizoen van de fantasyserie.