De film Prooi, van de Nederlandse regisseur Dick Maas, is sinds afgelopen vrijdag in vierduizend Chinese bioscopen te zien en is al door meer dan een miljoen bezoekers bekeken. "Totaal absurd", laat de filmmaker aan NU.nl weten.

"Ik zag het niet aankomen. Twee weken geleden wisten we alleen dat hij in vierduizend bioscopen in China zou verschijnen. Dat hij dan vrijdag op nummer drie binnenkomt (staat nu op plek vijf, red.), in eerste instantie voor Bohemian Rhapsody en Captain Marvel, is totaal absurd."

In Nederland was Prooi al in 2016 te zien, maar de film werd door slechts 30.000 bioscoopgangers bekeken. Hoe het komt dat de Chinezen de film wel in de bioscoop willen zien, is voor Maas op dit moment nog een klein raadsel.

"Dat is allemaal speculeren. Ik ben nog nooit in China geweest en heb ook niet met de distributeur overlegd. Ik weet ook niet of er in geknipt is. Hij is wel door de censuur gekomen en het meeste bloed zit er nog in, als ik naar de stills kijk. Wij vinden Chinese films soms heel aardig, omdat het vaak een hele andere wereld laat zien. Voor hen is dit misschien ook weer iets heel anders. Ze schijnen nogal van horrorachtige, enge films te houden."

'Een monster loopt los in een stad'

Maas laat wel weten dat hij sinds de totstandkoming overtuigd was van de internationale potentie van Prooi.

"Ik wist dat we een leuke film hebben gemaakt en ik heb altijd gedacht dat deze internationaal ook een poot aan de grond moest kunnen krijgen. Op zich is de film niet heel Nederlands. Het onderwerp is universeel. Een monster loopt los in een stad, dat begrijpen Chinezen ook. Ik heb daar trouwens ook een keer Sint verkocht."

Het succes van Prooi zou ervoor kunnen zorgen dat Maas zich nu een tijdlang volledig op de Chinese markt richt. "Ik ben al een tijdje bezig een productie in China op te zetten. Dat gaat heel langzaam, wie weet krijgt het nu een versnelling. Het is een lastige markt, er wordt maar een bepaald aantal buitenlandse films toegelaten. Ik hoop dat deze film mensen overtuigt om nog iets met mij te proberen. In Nederland blijft het maar lastig, ik ben met mijn laatste projecten afgewezen door het filmfonds. Als iemand anders mij dus een kans geeft, tegen leuke voorwaarden en artistieke vrijheid, dan zeg ik geen nee."

Maas profiteert niet optimaal van het onverwachte succes van Prooi in China: "Dat is dan weer jammer. Met China kun je nauwelijks royaltyafspraken maken. Je verkoopt de film meestal voor een vast bedrag. Maar niemand had dit ook verwacht. Ik geloof dat van alle Nederlandse films alleen Zwartboek het een beetje goed gedaan heeft. Van andere titels hoor je eigenlijk nooit meer iets. Volgende keer ga ik het wel anders regelen."

'De lol ging er een beetje van af'

Maar de grootste winst die de regisseur heeft behaald is misschien wel het lichte eerherstel: "Het was niet leuk dat de film het in Nederland niet goed deed. Je gaat jezelf vragen stellen. Was het wel een goede film, had ik het anders moeten doen? Zijn mensen erop uitgekeken? De lol ging er een beetje van af. Ik had Prooi gemaakt voor een groot publiek, dus dan word je een beetje somber. Maar meer dan 1,2 miljoen bezoekers in vier dagen; mij hoor je nu niet meer klagen."