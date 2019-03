De opnames van de nieuwe dramaserie Commando's zijn maandag van start gegaan in de omgeving van Johannesburg in Zuid-Afrika. De serie is een samenwerking tussen AVROTROS en NL Film en moet in 2020 op televisie verschijnen.

De hoofdrollen in de serie zijn weggelegd voor Werner Kolf (foto), Egbert-Jan Weeber, Teun Kuilboer, Kay Greidanus, Chiem Vreeken en Bilal Wahib. Het verhaal draait om oud-commando John de Koning (gespeeld door Werner Kolf) die getraumatiseerd is geraakt door een mislukte missie in Nigeria.

De serie volgt de gebeurtenissen na de missie als John de Koning (Kolf) verwikkeld raakt in een strijd waarbij hij zijn vrienden, familie en zichzelf dreigt te verliezen. De opnames zijn begonnen in Zuid-Afrika, maar er zal ook in België en Nederland gefilmd worden.

Commando's zal uit tien delen bestaan en wordt geregisseerd door Iván López Núñez en Hanro Smitsman. AVROTROS verwacht in het voorjaar van 2020 te beginnen met het uitzenden van de serie op NPO3.