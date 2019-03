De horrorfilm Prooi van Dick Maas staat op de vijfde plek van best bezochte bioscoopfilms in China afgelopen week. De film werd door meer dan een miljoen bioscoopbezoekers bekeken.

In Nederland trok de film in 2016 slechts 30.000 bioscoopbezoekers.

De film, op dit moment in bijna vierduizend Chinese bioscopen te zien, is een horror met zwarte humor over een losgeslagen leeuw die een bloedbad aanricht in de binnenstad van Amsterdam.

Prooi verscheen afgelopen vrijdag in China. In gesprek met NU.nl gaf Maas aan niet te weten of zijn film is aangepast voor de Chinese markt.

"Ik weet niet of ze erin gesneden hebben, en of er een nasynchronisatie overheen is gegaan. Je verkoopt een film voor een 'flat fee' (een vastgesteld bedrag, red.), daarna moet je het eigenlijk loslaten. We hebben Prooi ook aan Frankrijk en Japan verkocht en dat ging nog wel met wat overleg, maar China is een van de lastigste landen. Per jaar worden er überhaupt maar een stuk of dertig buitenlandse films op de markt gebracht."

Maas brak in 1983 door met zijn horrorfilm De lift en maakte daarna Flodder. Die komedie staat nog altijd in de top tien van de best bezochte Nederlandse films ooit. Ook het vervolg Flodder in Amerika! en de actiethriller Amsterdamned behaalden hoge bioscoopopbrengsten, net als de komedie Moordwijven en horrorfilm Sint.