Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze verschenen er de afgelopen week op de streamingservice.

Series

The OA

Fans moesten er ruim twee jaar op wachten, maar vrijdag keerde Netflix’ meest mysterieuze Original-serie eindelijk weer terug. The OA draait om de geadopteerde jonge vrouw Prairie Johnson, die op een dag – zeven jaar nadat ze verdween – plotseling terugkeert. Ook is ze opeens niet meer blind. Verwacht weer enorm veel mysterie met een vleugje fantasy en scifi. Dat laatste komt later dit jaar ook weer genoeg aan bod wanneer Netflix het derde seizoen van Stranger Things uitbrengt.



Lees bij Superguide over de 8 meest verslavende Netflix-Originals tot nu toe



Coisa mais Linda

Deze swingende serie volgt huisvrouw Malu die in de jaren ’50 naar Rio de Janeiro gaat om haar man te zien. Tot haar verbazing heeft hij haar verlaten. Malu besluit om niet bij de pakken neer te zitten, blijft in Rio en verwezenlijkt haar grote droom: ze opent een bossanovaclub met de naam Coisa mais Linda.



Delhi Crime

Een bloedstollende en intense terugblik op een incident dat India voorgoed veranderde. Delhi Crime is de fictieve serieversie van een gruwelijke groepsverkrachting die in 2012 plaatsvond in een rijdende bus. Het slachtoffer, een 23-jarige vrouw, overleed aan haar verwondingen. Een kantelpunt in de Indiase rechtsgeschiedenis.



Historia de un Crimen: Colosio

Netflix komt deze week met nóg een serie geïnspireerd op een waargebeurd misdaadverhaal. Deze keer staat de weduwe van de in 1994 vermoorde Mexicaanse presidentskandidaat Donaldo Colosio centraal. Ze is stervende, maar wil koste wat kost de moord op haar man Luis oplossen.



Selling Sunset

De tweelingbroers Oppenheimer verkopen het luxe Hollywoodleven in LA aan rijke kopers. Wanneer er een nieuwe makelaar bij het team komt, ontstaat er drama. Iets minder sensatiegericht dan deze hilarische realityshows, maar alsnog met meer dan genoeg ruzies en akkefietjes.



Bekijk op Superguide welke nieuwe Netflix-films en series nog meer in maart uitkomen.

Films

The Dirt

Nederland krijgt geen genoeg van Queen-biopic Bohemian Rhapsody, zo bewijzen de bioscoopcijfers. Voor die mensen is er nu alweer een nieuwe rock-biopic: The Dirt over heavymetalband Mötley Crüe. Het ruige leven van Freddie Mercury is echter niets vergeleken met de doorgedraaide avonturen van de gasten van deze band. Verwacht minder hits, maar nog véél meer seks, drugs en rock en roll.



Amy Schumer: Growing

Comédienne Amy Schumer is niet opeens milder geworden nu ze zwanger is, zo benadrukt ze in de trailer voor haar nieuwe Netflix-comedyspecial Growing. Integendeel zelfs. Schaamteloos vertelt ze over de ups en downs van het zwanger zijn, maar ook haar nieuwe huwelijk, het slechte advies dat haar moeder gaf én het maken van de baby komen voorbij. Zin in nog meer stand-up?

Bekijk op Superguide de 8 beste comedyspecials op Netflix



The Rolling Stones: Olé Olé Olé – A Trip Across Latin America

In 2016 speelden Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood én Charlie Watts als eerste rockband ooit in Cuba. En hoe: er kwamen maar liefst 1,3 miljoen Cubanen naar Havana. The Rolling Stones traden echter in meerdere Latijns-Amerikaanse steden op en in Netflix-docu Olé Olé Olé – A Trip Across Latin America volg je die roadtrip.



Antoine Griezmann: The Making of a Legend

De docu Making of a Legend laat precies zien hoe de kleine topvoetballer Antoine Griezmann, die momenteel voor Atlético Madrid speelt, door moed en vastberadenheid uitgroeide tot een van de bekendste talenten van dit moment.



Hotel Transsylvanië 3

Adam Sandler keert terug als Dracula in het derde avontuur van de graaf en zijn monsterfamilie. Het gezelschap boekt een luxe cruise om te ontspannen. Onderweg valt Dracula voor de charmante Ericka, maar hij heeft niet door dat ze afstamt van zijn aartsvijand Abraham Van Helsing.

Wekelijks

Daarnaast kun je deze week op Netflix terecht voor onder meer een nieuwe aflevering van Star Trek: Discovery. Ook Riverdale en The Flash gaven hun kijkers weer een nieuw avontuur, Supergirl kwam weer in actie én er verscheen weer een nieuwe aflevering van Shadowhunters: The Mortal Instruments. Tot slot zette Netflix ook weer nieuwe afleveringen van superheldenseries Black Lightning én Arrow online.