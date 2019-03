The Conners, de serie die in het leven werd geroepen nadat Roseanne ten einde kwam na controverse rond hoofdrolspeelster Roseanne Barr, krijgt een vervolg.

Vermoedelijk zal de serie in de herfst te zien zijn en net als het eerste seizoen weer elf afleveringen bevatten, schrijft The Hollywood Reporter vrijdag.

Hoofdrolspelers Sara Gilbert, John Goodman en Laurie Metcalf zullen ook in het tweede seizoen hun opwachting maken. Later wordt bekendgemaakt wie nog meer in The Conners gaan meespelen.

Begin 2018 maakte de tv-serie Roseanne een comeback op de Amerikaanse televisie, nadat de serie eerder te zien was van 1988 tot 1997. De serie werd echter geannuleerd, nadat hoofdrolspeelster Barr eind mei racistische uitlatingen deed op Twitter.

Toen werd besloten dat het verhaal uit Roseanne wordt voortgezet, maar zonder Barr. Dit resulteerde in The Conners. De sitcom had goede kijkcijfers en werd ook door recensenten gewaardeerd.