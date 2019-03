Na zijn debuutfilm Get Out is regisseur Jordan Peele terug met een nieuwe horrorfilm. In Us, vanaf 21 maart te zien in de bioscopen, krijgt een Amerikaans gezin bezoek van hun boze dubbelgangers. Wat vinden de recensenten van de film met Winston Duke en Lupita Nyong’o in de hoofdrol? NU.nl zette de reacties op een rij.

NRC – geen sterren

“Peele is nog steeds een filmmaker met een sociale agenda. Us is een film die iets te zeggen heeft over de onrechtvaardigheid en ongelijkheid in de wereld. Wie het in enige mate goed heeft in de westerse wereld leeft altijd met de wetenschap, dat er ook nog miljoenen andere mensen zijn, die niet meedelen in het geluk. In het dagelijks leven slaagt de middenklasse er doorgaans prima in om die kennis te onderdrukken. Maar in Us komt het sociale geweten van de middenklasse spoken. De achterblijvers halen gruwelijk hun gram.”

“Lupita Nyong’o is meer dan voortreffelijk in haar uitdagende dubbelrol, in haar rol als angstige moeder én in haar monsterlijke incarnatie als ‘Red’. Om als tegenspeler tegenover een actrice van dat formaat overeind te blijven, is geen eenvoudige opgave. Peele nam een risico door voor Winston Duke te kiezen als haar echtgenoot, in zijn eerste hoofdrol. Hij blijkt als acteur helaas een maatje te klein voor Nyong’o, al heeft hij misschien ook de minder dankbare rol.”

AD – vier sterren

“De confrontatie tussen de beide gezinnen levert een reeks bloedstollende scènes op, die zelden in recente horrorfilms te zien zijn geweest. Gelukkig zit er ook verlichting in Us. Vooral de vader van het gezin is daar met zijn droge opmerkingen verantwoordelijk voor. Net als met Get Out noodt Us tot napraten en het interpreteren van de inhoud. Het is een film die niet snel loslaat en steeds beter wordt bij nader inzien."

De Volkskrant – geen sterren

“Heb je een maatschappijkritisch punt te maken, dan is de genrefilm in het algemeen en de horrorfilm in het bijzonder daar een uitstekend vehikel voor. Peele weet dat als geen ander: in Get Out gebruikte hij een gevoel van verontrusting om de ene na de andere homerun te slaan in het veld van de oneindige hoeveelheid irritaties en hevige frustraties van alledaags racisme.”

“In interviews over Us wilde Peele er niet te dik over doen en vertelde hij dat het hem ditmaal niet zozeer om een boodschap te doen was, maar evengoed: het duurt niet lang voordat je doorkrijgt dat de film eigenlijk een parabel moet zijn. Je noemt je film natuurlijk niet voor niets Us, ‘ons’, of zelfs: US, United States. Dat heeft enige pretentie van algemene geldigheid. Het lijkt er vooral op dat Peele de kijkervaring van tevoren niet wilde verpesten door de kijkers bij voorbaat al met allerlei betekenisgeving op te zadelen. Een deel van het kijkplezier is tenslotte ook dat je zélf een beetje aan het puzzelen slaat.”