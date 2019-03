Nicole Richie krijgt een vaste rol in de comedyserie Richard Lovely. De 37-jarige actrice zou in eerste instantie een terugkerende rol spelen, maar haar personage is nu een vast onderdeel van de cast geworden.

Richard Lovely gaat over een bestsellerauteur van kinderboeken die alles wat met kinderen te maken heeft hekelt. Richie speelt in de serie de publicist van de auteur.

In een eerder stadium werden Wendie Malick, Nicole Sun, Mason Shneiderman en Asif Ali al aan de cast toegevoegd, schrijft Variety. De productie van de serie is in handen van 20th Century Fox.

De dochter van Lionel Richie beleefde haar doorbraak in de realityreeks A Simple Life, waarin ze samen met Paris Hilton te zien was. Daarna maakte ze nog haar opwachting in onder andere Great News van NBC.