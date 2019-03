Noah Centineo, de acteur die vorig jaar doorbrak met zijn rol in de Netflix-comedy To All The Boys I've Loved Before, is volgens Entertainment Weekly in gesprek om He-Man te spelen in een film over de stripheld.

In april 2017 werd duidelijk dat er een film op komst is over He-Man. Het project wordt geregisseerd door de broers Adam en Aaron Nee, die eerder de comedy Band of Robbers maakten.

De 22-jarige Centineo speelde mee in de serie The Fosters en in meerdere Netflix-films, die hem de status van tieneridool opleverden. Binnenkort is hij te zien in The Perfect Date (eveneens op Netflix) en in de remake van Charlie's Angels.

He-Man kwam begin jaren tachtig op de markt als speelgoedpoppetje. Daarbij verscheen een aantal comics en in 1983 een televisieserie met de titel He-Man and the Masters of the Universe.

In 1987 speelde Dolph Lundgren He-Man in de eerste Masters of the Universe-bioscoopfilm. Frank Langella vertolkte zijn aartsvijand Skeletor en Courteney Cox was in de film te zien als de scholier die per ongeluk in het bezit kwam van een buitenaardse toegangssleutel.