De komische thriller Prooi van Dick Maas gaat in China draaien. Het wordt daarmee de tweede Nederlandse film die daar in de bioscoop verschijnt (Zwartboek was eerder). De filmmaker vertelt aan NU.nl dat hij werd overvallen door het grote aantal kopieën waarnaar gevraagd werd.

Maas verkocht eerder films aan China, zoals de horror Sint, maar de bioscoop halen is een zeldzaamheid voor buitenlandse producties. "Dan verschijnt hij ergens op dvd, je hoort er niks meer van", vertelt de 67-jarige regisseur. "Nu werd ik opeens gebeld dat ze vijfhonderd kopieën van de film wilden hebben, wat al belachelijk veel is. Van de week werd dat aantal opeens opgeschroefd naar vierduizend."

Prooi is een zwartkomische horror over een losgeslagen leeuw die een bloedbad aanricht in de binnenstad van Amsterdam. Waarom zo'n film plotseling in China aanslaat, is ook voor Maas een raadsel, vertelt hij. "Wij vinden Chinese films leuk omdat het even een andere wereld en cultuur is. Dat hebben zij misschien andersom. Zo'n leeuw in Amsterdam, met veel actie en spanning. En met dat bloed zitten ze daar ook niet zo volgens mij."

Maas weet niet precies hoe de film er in China uit zal zien. "Ik weet niet of ze erin gesneden hebben, en of er een nasynchronisatie overheen is gegaan. Je verkoopt een film voor een 'flat fee' (een vastgesteld bedrag, red.), daarna moet je het eigenlijk loslaten. We hebben Prooi ook aan Frankrijk en Japan verkocht en dat ging nog wel met wat overleg, maar China is een van de lastigste landen. Per jaar worden er überhaupt maar een stuk of dertig buitenlandse films op de markt gebracht."

Geen extra opbrengsten meer

Het effect van de flatfeeafspraak, een standaardprocedure volgens Maas, is dat de filmmaker niet meer verdient aan de opbrengst in China. "Sommige Amerikaanse films kunnen dat daar wel, door royaltyafspraken te maken. Als ik straks merk dat Prooi goed gaat lopen, pak ik het de volgende keer misschien wel anders aan."

Prooi werd in 2016 goed ontvangen door filmcritici, maar behaalde teleurstellende bezoekcijfers. De thriller werd met 30.000 bezoekers een van de slechtst scorende films van Maas. "Het zou kunnen dat hij hier niet goed genoeg in de markt is gezet", oppert hij. "Mensen snapten misschien niet goed of het nou een comedy of een horror was."

Maas brak in 1983 door met zijn horrorfilm De lift en maakte daarna Flodder. Die comedy staat nog altijd in de top tien van de best bezochte Nederlandse films ooit. Ook het vervolg Flodder in Amerika! en de actiethriller Amsterdamned behaalden hoge bioscoopopbrengsten, net als de comedy Moordwijven en horrorfilm Sint.