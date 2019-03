Zangeres en actrice Vanessa Hudgens gaat opnieuw een hoofdrol spelen in een kerstfilm voor Netflix. Ze is volgens Deadline gestrikt voor The Knight Before Christmas.

De Amerikaanse speelde vorig jaar al in de kerstfilm The Princess Switch. De nieuwe film waar Hudgens een grote rol in krijgt, draait om een galante Engelse ridder uit de middeleeuwen die door een tovenaar naar de moderne tijd wordt verplaatst.

Hudgens werd vooral bekend door haar rol in de film High School Musical. In haar jeugd bracht ze veel tijd door in het theater. Daarnaast bracht ze een aantal popalbums uit.

Welke rol de High School Musical-ster precies op zich zal nemen, is nog niet bekend. Wel lijkt het erop dat in ieder geval acteur Josh Whitehouse de rol van de ridder gaat spelen. Hij is tevens gecast voor de nieuwe prequel van Game of Thrones.