Netflix komt met een tweede interactieve serie. De streamingdienst brengt op 10 april You vs. Wild met Bear Grylls uit.

In de interactieve serie gaat de kijker met Bear Grylls op survivaltocht. "Dichte jungles, gigantische bergen, brutale woestijnen en mysterieuze bossen, met achter elke hoek moeilijke beslissingen. In deze baanbrekende interactieve serie maak jij alle beslissingen. Of Bear slaagt of faalt, ligt dus helemaal in jouw handen", zo schrijft Netflix over de serie.

De eerste interactieve film van Netflix was Black Mirror: Bandersnatch. Na het succes daarvan gaf de streamingdienst al aan met meer van dezelfde projecten aan de slag te gaan.

Edward Grylls is vooral bekend van zijn werk voor Discovery Channel in de programma's Ultimate Survival, Worst Case Scenario en Escape From Hell. De Noord-Ier was voor zijn televisieloopbaan werkzaam als militair.