Armie Hammer, de hoofdrolspeler in Call Me By Your Name, ziet een tweede deel van de dramafilm niet zitten. Volgens de 32-jarige Amerikaan is de kans op een teleurstelling te groot.

"Er zijn wat vage gesprekken geweest, maar uiteindelijk begon ik te beseffen dat de eerste film zo speciaal was voor iedereen die erbij betrokken was, en dat iedereen die gekeken heeft echt geraakt werd", vertelt de acteur in gesprek met Vulture.

"Het voelde als de perfecte combinatie van zoveel verschillende dingen, dat als we een tweede zouden maken, we ons nu al kunnen opmaken voor een teleurstelling. Ik denk niet dat de eerste film te evenaren is."

Er wordt al langere tijd gespeculeerd over een opvolger van Call Me By Your Name, die in oktober 2017 verscheen. Volgens de geruchten zou die film zo'n zes jaar na het eerste deel uit moeten komen.

Oscar

In de film staat een zomerliefde (1983) tussen de Amerikaanse student Oliver (Hammer) en de zeventienjarige tienerzoon van zijn professor in Italië centraal. De film werd genomineerd voor vier Oscars, waarvan er eentje werd verzilverd in de categorie 'best bewerkte scenario'.

De Nederlandse filmpers riep Call Me By Your Name vorig jaar uit tot beste film van 2018. Niemand in de stad werd gekozen als beste Nederlandse titel.