Louis Theroux komt in mei met een documentaire over psychische aandoeningen die moeders na de geboorte van hun kind kunnen krijgen. De filmmaker vertelt aan Stylist dat hij in Mothers on the Edge klinieken bezoekt en moeders interviewt die behandeld worden.

Theroux vertelt dat post-partumpsychoses nieuw terrein voor hem waren. "Als ik heel eerlijk ben, wist ik daar nog niet zoveel van. Ik had van postnatale depressie gehoord, maar dit was nieuw. Ongeveer één op de vijfhonderd vrouwen wordt erdoor getroffen. Onder de symptomen horen visuele en auditieve hallucinaties en ingrijpend irrationele en warrige gedachtes."

De documentairemaker vertelt dat hij mentale aandoeningen uit het verdomhoekje wil krijgen. "We moeten meer doen om mensen te laten weten dat er niets beschamends is aan een mentale ziekte. Het is een ziekte zoals alle andere, ook al is het niet zichtbaar. En we kunnen families over de hele wereld wat beter laten begrijpen wat mensen met post-partumpsychoses of postnatale aandoeningen doormaken."

Theroux is bekend als interviewer die documentaires over spraakmakende onderwerpen en personen maakt. Zo nam hij eerder een kijkje bij controversiële gelovigen, gokverslaafden en transgender kinderen.

Zijn documentaire My Scientology Movie verscheen in 2016 in de Nederlandse bioscopen. Eerder deze maand bracht hij The Night in Question uit, over Amerikaanse studenten die beschuldigd zijn van seksueel misbruik. Zijn nieuwste documentaire Mothers on the Edge moet in mei verschijnen bij BBC 2.