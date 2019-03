Er is een grote Nederlandse oorlogsfilm over de Slag om de Schelde in de maak, maakt Levitate Film woensdag bekend.

In een reactie aan NU.nl laat Alain de Levita van het productiehuis weten dat het een van de duurste Nederlandse films ooit moet gaan worden.

"Het budget komt vermoedelijk ergens tussen dat van Brimstone en Zwartboek in te liggen. Ik zou het nu schatten op een bedrag van rond de 15 miljoen euro."

De regie van de nieuwe film is in handen van Matthijs Van Heijningen jr., die in 2011 zijn regiedebuuut maakte met de Amerikaanse prequel van horrorfilm The Thing. De Slag om de Schelde moet zijn eerste Nederlandstalige film worden.

Het scenario wordt geschreven door Paula van der Oest. Zij maakte in 2016 samen met De Levita de boekverfilming Tonio. Eerder kreeg ze een Oscar-nominatie voor het familiedrama Zus & Zo (2001).

Opnames starten 75 jaar na de historische slag

Het verhaal van de film speelt zich af in de herfst van 1944 en gaat over een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een Engelse piloot en een Zeeuws verzetsmeisje. Hun wegen kruisen in de strijd rondom de Scheldemonding.

De opnames gaan komend najaar van start, precies 75 jaar na de historische slag, die in het noorden van België en het zuiden van Nederland plaatsvond.

'Gewerkt aan grote internationale naam'

Wie de hoofdrollen op zich gaan nemen, is nog niet bekend. De Levita laat wel weten dat er momenteel aan wordt gewerkt om een grote internationale naam te verbinden aan de rol van de Britse piloot.

Het project van Levitate Film is niet de enige film over de beroemde slag die in 2020 zal verschijnen. In een samenwerking van onder meer Film by the Sea en Omroep Zeeland, wordt op 23 maart het filmproject Slag om de Schelde afgetrapt. Vijf filmmakers krijgen daarbij de kans om een korte film te maken over de complexe militaire operatie.

De Levita had vorig jaar nog succes met het oorlogsdrama Bankier van het Verzet. De film trok ruim 400.000 bezoekers naar de bioscoop en werd genomineerd voor een recordaantal van elf Gouden Kalveren. Daarvan werden er uiteindelijk vijf verzilverd, waaronder die voor de beste film.