Ook Robert Pattinson gaat een rol spelen in de nieuwe film van Christopher Nolan, meldt Collider. Dinsdag werd al bekend dat John David Washington (BlackKklansman) was gecast.

Het blijft nog onbekend welke rollen de twee mannen voor hun rekening gaan nemen. Over het nieuwe project van Nolan wordt, zoals vaker bij zijn films, sinds de aankondiging weinig bekendgemaakt. Collider speculeert over twee hoofdrollen voor Pattinson en Washington, aangevuld met nog een actrice van hun leeftijd. Dat wordt de Australische actrice Elizabeth Debicki.

Eerder leek naar buiten te zijn gekomen dat de film een romantische thriller à la Hitchcock zou worden, maar dat werd later weer tegengesproken. Wel werd bekend dat Nederlander Hoyte van Hoytema weer het camerawerk voor zijn rekening neemt, zoals eerder bij Interstellar en Dunkirk.

Robert Pattinson brak in 2005 door met zijn bijrol als Cedric Diggory in Harry Potter and the Goblet of Fire. Later werd hij wereldberoemd door zijn hoofdrol in de populaire Twilight-reeks. Tegenwoordig is hij vaker te zien in meer kunstzinnige films, zoals Cosmopolis en The Rover. Momenteel is hij in de bioscoop te zien in het sf-drama High life.

Debicki is bekend van haar rol Ayesha in Guardians of the Galaxy Vol. 2. Vorig jaar was ze te zien in de Brits-Amerikaanse misdaadthriller Widows van Steve McQueen.