Rapper Cardi B. is gecast voor haar eerste rol in een speelfilm. De Grammy-winnende artiest zal in Hustlers samen spelen met onder meer Jennifer Lopez en Constance Wu (Crazy Rich Asians), meldt Deadline.

De film, die wordt geregisseerd door Lorene Scafaria, is gebaseerd op een artikel uit New York Magazine. Daarin stond een groep voormalige strippers centraal die hun krachten bundelden om geld te stelen van hun oude Wall Street-cliënten.

Cardi B. heeft zelf als stripper gewerkt voordat ze beroemd werd als hiphop-artiest. Welke rol in Hustlers ze precies krijgt, is nog niet bekend.

De 26-jarige rapper brak in 2017 door met het nummer Bodak Yellow. In februari won ze een Grammy voor het beste rap-album van 2018, Invasion of Privacy.