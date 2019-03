Kevin Tsujihara, de topman van filmmaatschappij Warner Bros, is ontslagen na een seksschandaal. De filmbaas zou een Britse actrice hebben geholpen filmrollen te krijgen in ruil voor seksuele diensten, schrijft The Hollywood Reporter.

De filmmaatschappij besloot de 54-jarige Tsujihara te ontslaan nadat details over zijn verhouding naar boven kwamen in een artikel dat The Hollywood Reporter begin maart publiceerde.

Tsujihara, die getrouwd is, heeft ondertussen toegegeven de fout in te zijn gegaan. De Amerikaan was sinds 2013 CEO van Warner Bros.

De actrice in kwestie, de Britse Charlotte Kirk, bevestigde eerder dat de relatie tussen haar en Tsujihara met wederzijdse instemming was.

De actrice speelde onder meer in de films Vice en Ocean's Eight.