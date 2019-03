De succesvolle Nederlandse familiefilm Mijn Bijzonder Rare Week met Tess is zaterdagavond opnieuw in de prijzen gevallen. De film van regisseur Steven Wouterlood werd op het New York International Children's Film Festival (NYICFF) bekroond met de grote publieksprijs, melden producent BIND Film en distributeur September Film zondag.

Het NYICFF is het grootste filmfestival voor kinderen en tieners in Noord-Amerika. Het is al de derde internationale prijs die de film in de wacht sleept.

Ook op het internationaal filmfestival van Berlijn ontving Wouterlood een speciale vermelding van de jongerenjury. En tijdens het filmfestival KinoKino in Zagreb won de film vorige maand de publieksprijs.

Inmiddels is Mijn Bijzonder Rare Week met Tess verkocht aan meerdere landen en zal de film een bioscooprelease krijgen in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, Polen en Taiwan.

De film is gebaseerd op het gelijknamige en bekroonde boek van Anna Woltz en het scenario is geschreven door Laura van Dijk.

Film gaat over nakomertje Sam

Mijn Bijzonder Rare Week met Tess gaat over de jonge Sam die bang is als nakomertje altijd alleen te blijven. Tijdens een vakantie op Terschelling besluit hij de zelfverzonnen 'alleenheidstraining' te gaan doen.

Door een toevallige ontmoeting met de ongrijpbare Tess, die een groot geheim met zich meedraagt, ziet hij echter in dat je je familie juist moet koesteren.

De hoofdrollen zijn voor Sonny Coops van Utteren en Josephine Arendsen. Daarnaast zijn er bijrollen voor Suzan Boogaerdt (Zwarte Tulp), Tjebbo Gerritsma (Zwartboek), Hans Dagelet en Terence Schreurs.

Distributeur September Films brengt Mijn Bijzonder Rare Week met Tess in oktober uit in de Nederlandse bioscopen.