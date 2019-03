Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Series

The Disappearance of Madeleine McCann

The Disappearance of Madeleine McCann vertelt over de driejarige Madeleine McCann, die in 2007 spoorloos verdween. In de documentaire wordt haar verdwijning uitvoerig onderzocht, zo zien we hoe de politie met de verdwijning omgaat en wat er eventueel met haar gebeurd kan zijn. De documentaireserie is overigens gemaakt zonder medewerking van de ouders van ‘Maddy’, die volledig afstand van de documentaireserie nemen.

Arrested Development – Seizoen 5

Arrested Development is een komedieserie over de rijke - maar gestoorde - familie Bluth. We zien hoe zoon Michael Bluth zich, nadat zijn vader in de cel is gegooid, tegen wil en dank opwerpt als pater familias. De rest van zijn verwende en disfunctionele familie maakt hem dat echter vrijwel onmogelijk. Het vijfde seizoen van de serie werd door Netflix in tweeën geknipt. Je kunt nu bij de streamingdienst terecht voor de laatste acht afleveringen.

Queer Eye – Seizoen 3

In Queer Eye zet de Fab Five hun gevoel voor smaak, mode en lichaamsverzorging in om zelfs van de minst stijlvolle man nog een prins op het witte paard te maken. Dat gaat echter veel verder dan uiterlijk alleen. Antoni, Tan, Karamo, Bobby en Jonathan hebben namelijk ook oog voor eetgewoontes en interieur. Naast ontzettend grappig, is Queer Eye regelmatig ook oprecht ontroerend. De meeste onverzorgde types hebben namelijk vaak toch best wel een goed excuus.

Films

King Arthur: Legend of the Sword

Het verhaal van King Arthur is bekend: volgens tovenaar Merlijn was hij de wettig geboren koning van Brittannië, omdat Arthur als enige een zwaard uit een steen wist te trekken. Been there, done that? Geen zorgen: regisseur Guy Ritchie wil met zijn King Arthur: Legend of the Sword een alternatieve versie van de legende vertellen. Castleden in deze nieuwe verfilming zijn onder meer Charlie Hunnam, Jude Law en Eric Bana.

Triple Frontier

In de Netflix-film Triple Frontier komen vijf oud-commando’s samen om het huis van een drugsbaron binnen te dringen en zijn fortuin te stelen. Dit huis is gelegen in de Amazone en grenst aan het drielandenpunt tussen Peru, Brazilië en Colombia. Uiteraard loopt hun missie niet geheel volgens plan… Naar aanleiding van deze film heeft het bureau Motivaction een onderzoek gedaan naar de moraal van Nederland. Hoever gaan wij voor geld?

Despicable Me

Omdat je nou eenmaal nooit genoeg krijgt van de Minions, heeft Netflix Despicable Me en Despicable Me 2 toegevoegd aan het aanbod. In deze animatiefilm probeert de superschurk Gru de maan te stelen. Daarbij heeft hij echter niet gerekend op het eigen willetje van de drie kleine weesmeisjes die hij in wil zetten om zijn snode plannen uit te voeren. Tegen zoveel schattigheid is zelfs Gru niet opgewassen.

Notting Hill

“I'm just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her”, wie kent deze klassieke zin uit de romcom Notting Hill niet? Tijdens een toevallige ontmoeting tussen de onbekende boekhandelaar William Thacker (Hugh Grant) en de grote filmster Anna Scott (Julia Roberts) slaat de vonk duidelijk over. Een ontzettend leuk uitgangspunt dat optimaal gebruikt wordt. De combinatie van perfecte casting en sterke grappen trekt zelfs de grootste cynicus over de streep.

Bridesmaids

Annie (Kristen Wiig) gelooft niet meer in de liefde en is altijd blut. Wanneer ze door haar beste vriendin Lillian (Maya Rudolph) als getuige op haar bruiloft wordt gevraagd, vindt ze dat echter aanvankelijk nog wel leuk. Ze had echter niet gerekend op de bemoeienis van een ander bruidsmeisje. Bridesmaids wordt wel eens The Hangover voor vrouwen genoemd. En dat klopt: geen taboe wordt geschuwd. Dit leidt tot gênante situaties, hilarische blunders en een gezonde dosis drama.

Bron: Superguide.nl