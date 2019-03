James Gunn, die vorig jaar door Disney werd ontslagen als regisseur van Guardians of the Galaxy 3 vanwege een aantal oude, beledigende tweets, mag de film toch gaan regisseren.

De beslissing om de 52-jarige Gunn weer aan te nemen werd enkele maanden geleden al genomen, schrijft Deadline.

Alan Horn, de baas van Walt Disney Studios, sprak na het ontslag van Gunn enkele keren met de regisseur over de situatie. Omdat Gunn ook publiekelijk zijn excuses aanbood en meteen toegaf fouten te hebben gemaakt, besloot Horn toch weer in zee te gaan met de regisseur.

"Ik ben iedereen die mij de afgelopen maanden heeft gesteund ontzettend dankbaar", schrijft Gunn in een tweet. "Ik blijf dingen leren en ik doe m'n best om een zo goed mogelijk mens te zijn."

Gunn schreef in oude tweets onder meer over pedofiele boom

Disney ontsloeg Gunn, die ook de eerste twee delen van de superheldenfilm Guardians of the Galaxy maakte, op 20 juli naar aanleiding van een aantal tweets die hij bijna tien jaar geleden had verstuurd. Daarin schreef hij onder meer bezig te zijn met een film over een pedofiele boom die seksuele handelingen bij een kind zou verrichten.

"De beledigende houding en uitspraken op het Twitter-account van James zijn onverdedigbaar en stroken niet met de waarden van onze studio en daarom hebben we onze zakelijke relatie met hem verbroken", liet Disney destijds weten.

Gunn verwijderde de in opspraak geraakte tweets en stuurde vervolgens een excuustweet. "Veel mensen die mijn carrière hebben gevolgd, weten waar ik vandaan kom. Ik zie mijzelf als een provocateur die films en grappen maakt die belachelijk en taboedoorbrekend zijn, zoals ik dat vaak publiekelijk geuit heb."

Meerdere acteurs lieten weten achter de regisseur te staan. "Ik sta niet achter de ongepaste grappen die hij jaren geleden maakte, maar hij is een goed persoon", schreef Chris Pratt, een van de acteurs uit Guardians of the Galaxy, op Instagram. "Persoonlijk zou ik graag zien dat hij terugkeert als regisseur van deel drie."