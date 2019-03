De sitcom One Day At A Time krijgt geen vervolg op Netflix, schrijft Deadline donderdag.

Het derde en laatste seizoen van de serie, waarin hoofdrollen waren weggelegd voor onder anderen Justina Machado en Rita Moreno, kwam vorige maand online.

De serie gaat over een Cubaans-Amerikaans gezin. Penelope Alvarez (Machado) moet haar rebellerende tienerdochter en haar zoon alleen zien op te voeden.

Volgens Ted Sarandos, hoofd content van Netflix, was het besluit om te stoppen met One Day At A Time niet makkelijk. "Hoewel het teleurstellend is dat niet meer kijkers de serie hebben ontdekt, geloof ik dat de serie uiteindelijk wel zal overleven."

Wellicht gaat One Day At A Time over naar een ander netwerk. Producent Mike Royce schreef op Twitter dat hij zich daarvoor zal inzetten.