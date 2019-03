De prequelfilm van The Sopranos is vanaf 25 september 2020 in de bioscoop te zien, schrijft Variety donderdag.

Daarmee verschijnt de film ruim dertien jaar na de laatste uitzending van de beroemde serie The Sopranos.

In de film zijn rollen weggelegd voor onder anderen Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Corey Stoll en John Magaro.

Michael Gandolfini, de zoon van de in 2013 overleden acteur James Gandolfini, speelt in de film een jongere versie van zijn vaders personage Tony Soprano. Mogelijk krijgen ook andere acteurs uit The Sopranos een rol.

In eerste instantie was The Many Saints of Newark de titel van de film, maar dat is nu veranderd naar Newark. Het verhaal speelt zich af in de tijd dat er veel rellen waren tussen Afro-Amerikanen en Italianen in New Jersey.