Rutger Hauer krijgt de oeuvreprijs van het Toscaanse Lucca Film Festival. Het festival wijdt een retrospectief aan de 75-jarige acteur, met speciale aandacht voor de sciencefictionklassieker Blade Runner, meldt The Hollywood Reporter.

Hauer geeft een masterclass voor toekomstige filmmakers en maakt deel uit van de internationale jury voor de hoofdcompetitie van het festival. Het is geen toeval dat de acteur uitgerekend dit jaar door het festival is uitgekozen. Zijn internationale doorbraakfilm Blade Runner (1982) speelt zich af in 2019.

In Ridley Scotts futuristische thriller stond Hauer tegenover Harrison Ford als 'replicant', een zeer geavanceerde robot die nauwelijks van een echt mens te onderscheiden is. Zijn poëtische slotspeech, die deels geïmproviseerd was, ging uiteindelijk de filmboeken in.

Als verwijzing naar die monoloog heeft het Lucca Film Festival een speciaal evenement de titel Tears in Rain gegeven. Het Italiaanse stadje krijgt een futuristische setting en Hauer verschijnt samen met een aantal acteurs in cyberpunkkostuums. Verder vertoont het festival verschillende films uit Hauers carrière, die dit jaar precies een halve eeuw beslaat. In 1969 brak de acteur in ons land door met de tv-serie Floris.

Het is niet de eerste keer dat een Nederlander op het Italiaanse festival wordt geëerd. Vorig jaar kreeg fotograaf en regisseur Anton Corbijn de oeuvreprijs. Andere bekende namen die hem eerder kregen, zijn acteur Willem Dafoe (Platoon) en regisseur William Friedkin (The Exorcist).