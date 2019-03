In navolging van Mel Gibson, die in What Women Want (2001) kon horen wat vrouwen dachten, krijgt Taraji P. Henson vanaf deze week een soortgelijke gave. In What Men Want hoort zij de gedachten van mannen. Wat vinden de Nederlandse filmcritici van deze nieuwe comedy? Een overzicht van de belangrijkste recensies.

De Telegraaf - 3 sterren

"De humor in deze film van Adam Shankman (Hairspray, Rock of Ages) is verre van subtiel. Toch is juist die opzettelijke platheid ook wel weer de charme van diens komedie. De moddervette grappen vragen om een moddervette lach, ook al is minder dan de helft ervan raak. Intussen gaat zangeres Erykah Badu volledig los als zweverig nepmedium, terwijl Taraji P. Henson haar rol als keiharde tante toch nog wat warmte weet mee te geven. Net genoeg voor een krappe voldoende."

AD - 2 sterren

"Vooral in scènes zonder grote gebaren pakt Ali's gave leuk uit; als ze wakker wordt in het ziekenhuis en ze haar dokter hoort bazelen. Helaas zijn er net te veel scènes waarin kluchtigheid de overhand krijgt. Hoewel het heerlijk is een talentvolle, zwarte vrouw met komische timing in de hoofdrol te zien, doet deze soms slordig gemonteerde formulefilm Henson (Hidden Figures) te weinig recht."

NRC - 2 sterren

"Al snel blijkt dat Ali weinig kan leren uit de gedachten van de mannen in haar werkomgeving - die blijken namelijk meestal volstrekt oninteressant te zijn. Dat ze inzicht krijgt in haar eigen ondermijnende karaktertrekken, komt vooral door een clichématige verhaallijn over een goeiig nieuw vriendje. Het scenario lijkt een combinatie van de originele film - ook Ali blijkt in staat tot waanzinnige seks als ze de gedachten van haar bedpartner kan lezen - met elementen uit losgeslagen vriendinnenkomedies à la Bridesmaids. Zo zien we Ali's vriendinnen in een club zwaaien met opblaaspenissen. Dat gebrek aan originaliteit maakt dat je veel grappen in What Men Want mijlenver ziet aankomen."

"Dat de film bij momenten toch kan amuseren is te danken aan een paar onverwachte intermezzo's. Zo duikt Erykah Badu op als kapster die bijklust als medium en als dealer. Ook zijn er enkele verwijzingen naar actuele hete hangijzers, zoals #metoo. Jammer genoeg worden dit soort momenten overschreeuwd door slapstickscènes met Ali's luidruchtige vriendinnen."

