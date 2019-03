Natalie Portman heeft een online cursus gemaakt om het acteervak aan geïnteresseerden bij te brengen. De Oscar-winnares wijdt via Masterclass twintig lessen aan verschillende acteertechnieken en eigen ervaringen.

In een verklaring waar onder meer Variety over bericht, laat de Hollywood-actrice weten dat ze haar ervaring van 25 jaar graag wil delen. "Dingen die voor mij werkten, dingen die ik bij anderen zag werken en tips die ik heb gemaakt om mezelf te helpen."

Portman begon haar carrière als tienjarige in de misdaadfilm Léon (1994). Wereldwijd werd ze beroemd door haar rol als koningin Amidala in de drie Star Wars-prequels van begin deze eeuw. In 2010 won ze een Oscar voor haar rol als paranoïde ballerina in Black Swan. Eerder was ze al genomineerd voor Closer. Haar vertolking van Jackie Kennedy in Jackie leverde haar een derde nominatie op.

Masterclass heeft in het verleden vaker cursussen van bekende mensen aangeboden. Onder meer Oscar-winnaars Helen Mirren, Martin Scorsese, Samuel L. Jackson en Spike Lee gingen Portman voor. Geïnteresseerden betalen 100 dollar (zo'n 88 euro) voor een volledige cursus.