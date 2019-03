Studio's Warner Bros. en MGM hebben een releasedatum voor hun Sesamstraat-film bekendgemaakt. De familiefilm verschijnt in 2021, meldt The Hollywood Reporter.

Eerder werd al bekend dat Anne Hathaway de hoofdrol van Sesame Street (de voorlopige filmtitel) zou zijn aangeboden. Welke rol zij precies op zich zou nemen, is vooralsnog niet bekend.

Naar verluidt wordt Sesame Street een musical. De opnames gaan in juni van start , melden bronnen aan The Hollywood Reporter. Jonathan Krisel, die tien Emmy-nominaties kreeg voor de sketchserie Portlandia, regisseert de film. Shawn Levy, onder meer bekend door de serie Stranger Things, treedt op als een van de producenten.

Het is niet de eerste keer dat er een film wordt gebaseerd op de populaire kinderserie. In 1985 verscheen de muzikale komedie Follow That Bird, in 1999 was er The Adventures of Elmo in Grouchland.