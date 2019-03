Samuel L. Jackson maakt het niets uit of fans zich tegen hem keren, omdat hij zich politiek uitlaat. De acteur steekt niet onder stoelen of banken dat hij geen fan is van president Donald Trump en krijgt daar flinke kritiek op.

"Ik weet dat er genoeg klootzakken zijn die mij haten. Die roepen 'Ik ga nooit meer naar een Sam Jackson-film.' Wat maakt mij dat uit? Als jij nooit meer naar mijn films gaat, verlies ik daar geen geld door. Ik heb mijn geld al binnen", aldus de zeventigjarige acteur in gesprek met Esquire.

Fans roepen op sociale media dat Jackson zich moet bemoeien met acteren en niet met politieke kwesties. "Nee, eikel. Ik ben een mens en ik heb gevoelens. Dingen raken mij, want als we geen goede gezondheidszorg hebben en mijn familie ziek wordt, gaan ze mij bellen om alles te betalen."

"Ik wil dat mijn familie voor zichzelf kan zorgen. Dat is hoe ik me voel. En ik tel regelmatig tot honderd voordat ik iets de wereld in slinger, omdat ik weet hoe mensen reageren", vertelt Jackson.