Netflix breidt zijn aanbod aan animetitels uit door een samenwerking met de Japanse studio's David Production, Anima en Sublimation. Altered Carbon: Resleeved is een van de eerste titels die te zien zal zijn.

De samenwerking tussen de Amerikaanse streamingdienst en de tekenaars werd al eerder aangekondigd, maar is nu officieel bevestigd.

De Anima-productie is een spin-off van de liveactionserie die vorig jaar al op Netflix te vinden was. Een tweede seizoen is reeds in de maak, meldt The Hollywood Reporter.

Sublimation zal een tekenfilmbewerking van het computerspel Dragon's Dogma voor haar rekening nemen. In het spel ziet de speler zich geconfronteerd met de zeven hoofdzonden, terwijl hij het opneemt tegen een draak die zijn hart heeft gestolen.

David Production werkt ondertussen aan Scriggan, gebaseerd op de gelijknamige sciencefictionmanga van Hiroshi Takashige en Ryoji Minagawa.

De term anime wordt buiten Japan gebruikt voor alle tekenfilms en animatieproducties die in het land worden gemaakt. Of en wanneer de titels voor Europese Netflix-abonnees te zien zijn, is niet bekend.