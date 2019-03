April, May en June, de nieuwe film van Linda de Mol, komt pas in december in de bioscopen. In eerste instantie was het de bedoeling dat de film dit voorjaar al in première zou gaan, maar de postproductie van de tragikomedie neemt langer in beslag dan verwacht.

Daarom zal April, May en June pas vanaf 19 december in de bioscopen te zien zijn, maakt distributeur Independent Films dinsdag bekend.

Het verhaal, over de zussen April, May en June die bij elkaar komen als hun moeder ernstig ziek is, is bedacht door De Mol, die ook de rol van April speelt.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Elise Schaap en Tjitske Reidinga de andere twee titelrollen, May en June, op zich nemen. Ook Olga Zuiderhoek, Bas Hoeflaak, de Amerikaanse acteur Patrick Duffy (uit Dallas), Dragan Bakema, Peter Bolhuis, Mark Rietman en Gijs Scholten van Aschat zijn in de film te zien.

April, May en June is geregisseerd door Will Koopman, die eerder met Gooische Vrouwen deel 1 en 2 twee van de grootste bioscoophits van de afgelopen decennia maakte.