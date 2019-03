Lucy Hale (29), bekend als een van de hoofdrolspelers in de dramaserie Pretty Little Liars, heeft een nieuwe grote rol te pakken. Ze zal volgens The Hollywood Reporter te zien zijn in Katy Keene, een spin-off van de populaire serie Riverdale.

De nieuwe serie, die wordt uitgezonden door de Amerikaanse zender The CW, is een combinatie van een musical, comedy en drama.

Naast modeontwerper in spe Katy (Hale), komen er in de serie nog drie figuren uit de Archie-comics voor, de stripreeks waarop ook de series Riverdale en Chilling Adventures of Sabrina gebaseerd zijn. De vier twintigers proberen het in de show allemaal te maken in New York.

Het personage Katy wordt omschreven als "een kleurrijke, warme en onafhankelijke New Yorkse" die werkt als shopadviseur in een warenhuis en daarnaast tijd besteed aan vrienden en haar liefdesleven.

Behalve Hale zijn ook Ashleigh Murray, Camille Hyde, Lucien Laviscount, Jonny Beauchamp en Julia Chan in de serie te zien.