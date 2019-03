Janine van Elzakker, de actrice en stemactrice die onder meer haar stem verleende aan het titelpersonage in de animatieserie Beertje Colargol, is op 73-jarige leeftijd overleden.

De actrice was al enige tijd ziek en is in de nacht van zondag op maandag overleden, melden meerdere Nederlandse media maandag.

Beertje Colargol is een Franse poppenserie die eind jaren zestig voor het eerst werd uitgezonden. Ook onder anderen Paul Haenen en Wim T. Schippers waren in de serie te horen.

Van Elzakker was ook bekend van haar rol als Wilhelmina Kuttje jr. in de televisieserie Plafond over de vloer uit 1986.

Daarnaast was zij te horen in diverse VPRO-radioprogramma's van stemacteur Schippers, waaronder Ronflonflon en speelde ze mee in de VPRO-producties De lachende scheerkwast en het vervolg Op zoek naar Yolanda.