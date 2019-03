Carice van Houten speelt een grote rol in Game of Thrones, maar heeft geen idee hoe de serie straks eindigt. De actrice wil zich, net als alle fans van de fantasyserie, laten verrassen als het laatste seizoen in april start.

"De boeken heb ik niet gelezen, dat leidt alleen maar af. De scripts uiteraard wel, dus ik weet ongeveer hoe het einde eruit gaat zien. Maar de details wil ik niet weten. Ook ik wil het einde straks gewoon op televisie zien", aldus de 42-jarige actrice in gesprek met De Telegraaf.

Van Houten is in de serie te zien als Melisandre, een personage dat van gehaat naar geliefd ging. "Het ging in één keer van 'je moet dood, trut' naar 'Melisandre for president'. Dat was heerlijk om mee te maken."

De actrice wordt op straat regelmatig aangesproken over haar rol en het verloop van de serie. Dat ze soms maandenlang haar mond moet houden over het verloop, is niet altijd makkelijk. "Er zijn op straat zó veel mensen die vragen hoe het met de serie verder gaat, maar ik wil het niet voor ze verpesten door dingen te verklappen."

De actrice zegt "een traantje" te hebben gelaten bij de laatste scène. "Je brengt niet alleen een personage tot zijn einde, maar ook een periode van acht jaar uit je eigen leven die heel intens is geweest. Dat speelde zich allemaal af in mijn hoofd. Het voelde als een einde van meer dan alleen de serie."